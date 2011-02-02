Тексты для сайта по недвижимости

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен40 заявок539 просмотров

Требуется написать 3 текста, по 2000 знаков каждый, для сайта по недвижимости. Оплата 2$/1000 знаков. Сроки 2-3 дня.

14 лет назад
cmyker
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
14 лет назад
$12
1 день
Отличный исполнитель. Все тексты читабельны и выполнены в соответствии с ТЗ. Сроки были соблюдены. Грамотность на высоте. Буду обращаться в дальнейшем.
Спасибо за адекватность, точность в постановке задачи и за то, что Вы есть! :)

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
14 лет назад

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