Требуется написать 3 текста, по 2000 знаков каждый, для сайта по недвижимости. Оплата 2$/1000 знаков. Сроки 2-3 дня.
Рерайт по туризму
Нужен рерайт. Оплата - 0.7$ за 1000
Объем - более 500 000 симв.
Распределю между несколькими авторами.
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