Рерайт по туризму

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен48 заявок715 просмотров

Нужен рерайт. Оплата - 0.7$ за 1000

Объем - более 500 000 симв.

Распределю между несколькими авторами.

14 лет назад
devone
Ди 
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

Katrin_happy
45 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Все супер. рекомендую
Отличный работодатель. ТЗ четкое, оплата своевременная.
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1
7 дней
Все супер
Чёткое ТЗ, оплата без задержек - приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Katrin_happy
45 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад