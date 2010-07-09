Очень важно! Работа должна быть выполнена до 16 часов воскресенья (14.11.2010). Существует два рабочих варианта дизайна. Нужно доработать каждый из них. Просьба оценить стоимость вашей работы и сроки её исполнения по следующим поправкам. Доработки к варианту sketch-1st-v2-danone.ru.png: 1) Шапка сайта ...