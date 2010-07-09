on11ne

Денис Екимов on11ne

 
29 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Иллюстрации для сайта кафе
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Работа была сделана качественно, точно в соответствии с пожеланиями. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Artise
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта danone
Работать с данным заказчиком одно удовольствие, объяснения по проекту были конструктивными и понятными. Желаю по больше хороших проектов
Работа выполнена полностью в соответствии с техническим заданием в оговоренные сроки. Советую сотрудничество с данным исполнителем.
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$132
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Курбаткина Алексея
Спасибо за сотрудничество!
Алексей отличный специалист. Справился с задачей на 10 баллов. Сайт выведен в ТОП3 Яндекс, по некоторым запросам даже на первое место. Рекомендую сотрудничество с данным исполнителем.
Ответный отзыв
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка шаблона сайта студии штор
app_pandora_fr/cartridge/templates/resources/checkout_en_FR.properties
Сергей, спасибо за работу. Выполнено качественно в точном соответствии с поставленными сроками.
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1300
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Алексея Курбаткина
Как всегда, задание чёткое, оплата оперативная! При успешном сотрудничестве - результат на лицо) Рекомендую) Продолжаем работать с поддержкой старых проектов и начинаем новые)
Проделана отличная работа по продвижению сайта. Бизнес теперь имеет постоянный приток клиентов из интернет.
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