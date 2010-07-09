Ведение рекламной кампании с использование контекстной рекламы для двух сайтов, металлопрокат и секс-шоп в течение трёх месяцев
- $700Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $4000
Продвижение сайтаЗакрыт13 лет назад
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Продвижение сайта по тематике дистрибуции нержавеющего металлопроката в течение 3 месяцев.Завершен13 лет назад
- $50
Исполнителю предлагается написать статьи про основные преймущества разных типов сайтов: - невысокой стоимости, при этом хорошему соответствию рекламной функции, - качеству изготовления каждой работы, что подтверждается портфолио, - возможности дальнейшего продвижения, как элемента комплексного проекта создания ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется создание движка и шаблона для наполнения своим материалом на основе существующего: http://www.quintessentiallygroup.com/. Иллюстрации в наличии, нужно только создать механизм наполнения и отображения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $160
Очень важно! Работа должна быть выполнена до 16 часов воскресенья (14.11.2010). Существует два рабочих варианта дизайна. Нужно доработать каждый из них. Просьба оценить стоимость вашей работы и сроки её исполнения по следующим поправкам. Доработки к варианту sketch-1st-v2-danone.ru.png: 1) Шапка сайта ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Продвижение ekimov.suЗавершен13 лет назад
- $50
Продвижение сайта 1881.ruЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется реализовать вёрстку шаблона по техническому заданию с максимальной возможностью интеграции в CMS Joomla. Техническое задание в приложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется создание сайта на основе имеющегося технического задания без наполнения. В приложении к проекту имеются jpg шаблоны и необходимые компоненты с описаниями. Psd исходники будут переданы выбранному исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Реализация дизайна сайта студии штор на основе технического задания в приложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задание по модернизации следующих пунктов сайта zhukart.ru. 1. Главная страница - Модуль новостей - модуль галерея - модуль "акция" (видео, фото, текст) 2. Раздел «новости студии» Возможность вставлять видео, фото в тело новости. 3. Раздел «фотостудия» - фотогалерия в соответствии с категориями на ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Реализация двух иллюстраций в тематике сайта с изображениями современного детектива и клиента с телефоном.Завершен14 лет назад
- $30
Нужно нарисовать две иллюстрации для сайта кафе http://1881.ru на главную, для блока "Спецпредложения". Задание следующее: 1) иллюстрация, презентующая опрос на сайте, заполнив который посетитель получает 5%-ую скидку (соответственно, надпись на иллюстрации: "Купон на скидку 5%. Получить ...Завершен14 лет назад
- $120
Нужно подготовить 14 иллюстраций со следующими предметами строительной тематики: 1) изображение круглой трубы с матовой поверхностью, с зеркальной поверхностью; 2) профильной (прямоугольной) с матовой поверхностью, с зеркальной поверхностью; 3) лист с матовой поверхностью, с зеркальной поверхностью, с рифлёной ...Завершен14 лет назад
- $70
Имеются фотографии и картинки с сайтов поставщиков продукции. Нужно подготовить 6 иллюстраций для промоблока сайта, по одному на каждую из категорий продукции (как, например, блестящие трубы в приложении). Иллюстрации должны соответствовать следующим требованиям: 1) должно быть изображение КАЖДОЙ ...Завершен14 лет назад
- $500
Требуется дизайн сайта подобный следующему http://web.archive.org/web/20071027080154/http://newton-bar.ru/ (сайт остался, к сожалению, только в архиве) с добавлением нескольких графических элементов: стеклянный бокал, подсветка для картин.Дизайн сайтов103 заявкиЗакрыт15 лет назад