Общение на форумах МЛМ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок162 просмотра

Выложил в сеть книгу "10 глав вранья про МЛМ"

Нужны посты на тематических форумах, чтобы

заинтересовать МЛМщиков, вызвать дискуссию,

короче, раскрутить книгу.

Скачать книгу можно здесь: http://ifolder.ru/21671001

14 лет назад
dad113
Андрей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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