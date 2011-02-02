Здравствуйте!

Нужен сценарий для видео-презентации сайта. В конечном итоге, по вашему сценарию должен получиться примерно такой ролик:

http://www.youtube.com/watch?v=JXI9NwkMnLs&feature=player_embedded

Основные требования:

длительность видео не более 1 минуты,

интересные решения,

в ролике не должен быть использован закадровый голос, только фоновая музыка, как в примере выше.

в сценарии нужно осветить три функциональности социального сервиса (на подобии: "чат", "форум", "гостевая")

За описанием функциональных сервисов и их скриншотов прошу в "личку".

Ваши примерные сроки/цены.

Буду рад сотрудничеству.