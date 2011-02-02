Требуется качественный рерайтинг статей на различные темы.
Сценарий для видео презентации сайта.
Здравствуйте!
Нужен сценарий для видео-презентации сайта. В конечном итоге, по вашему сценарию должен получиться примерно такой ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=JXI9NwkMnLs&feature=player_embedded
Основные требования:
длительность видео не более 1 минуты,
интересные решения,
в ролике не должен быть использован закадровый голос, только фоновая музыка, как в примере выше.
в сценарии нужно осветить три функциональности социального сервиса (на подобии: "чат", "форум", "гостевая")
За описанием функциональных сервисов и их скриншотов прошу в "личку".
Ваши примерные сроки/цены.
Буду рад сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
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