Приватный проект для Патлаха Наталья (sasha2007)

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки218 просмотров

Требуется качественный рерайтинг статей на различные темы.

14 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$280
3 дня
Наталья отлично справилась с поставленной задачей, хоть та была и не легка. Рекомендую, как ответственного и грамотного исполнителя.
Марина - отличный заказчик. Работать с таким человеком - одно удовольствие. Четкое ТЗ, своевременная оплата, прекрасное отношение. Рада была сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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