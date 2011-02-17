1. Вводная статья про компанию 2. Остальные 3 статьи про услуги компании на 1,5 страницы А4. Цену предлагайте. Охранная организация. Подробности в ICQ: ...
Нужен рерайтинг
Нужен рерайтинг наполнения сайта для сайтов-сателлитов. Сайт состоит с 6-10 страниц, надо 6-8 версий наполнения. На английском. Подробности при личной переписке. Срок - 4-7 дней.
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