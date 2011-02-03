Ручное наполнение каталога интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен30 заявок594 просмотра

Мы продаём готовые интернет магазины "под ключ" - и часто клиенту "тяжело" начать самому заполнять товар. Мы ищем ответственного и креативного фрилансера для периодичных работ: 1-2 сайта в месяц - от 30 до 200 товаров. Поскольку навык быстро прививается - никаких особых начальных навыков не требуется.

К примеру, мы попросили одного из "непродвинутых пользователей (55 лет)" заполнить один из товаров, беря информацию с сайта поставщика. Просмотрите видео для подробного понимания процесса: www.youtube.com/watch?v=9iZNm1n2JQI

В довольно размерном темпе раскладка получилась следующая:

3:00мин - фотография (копирование/сохранение, обрезание старого логотипа и загрузка)

6:00мин - редактирование описания (копирование, замена синонимов, пару новых предложений)

2:00мин - заполнение метатегов

Хотя вполне реально заполнять 5-6 товаров в час, мы не рекомендуем спешить - в ваших предложениях о сотрудничестве исходите из 15-20 мин на каждый товар т.к иногда нужно будет добавить 2-3 фотки или самому написать описание или дополнительные характеристики (размер, цвет...)

Как видите, почти 75% времени это улучшение и SEO текста. Если для вас это скучно - не беритесь, тк. мы рассматриваем это как креатив и SEO: нужно чтобы тексты были читаемы и убеждали посетителя сделать заказ.

ВНИМАНИЕ: Если вам интересно сотрудничество, кратко опишите ваши навыки и цену в рублях за заполнение 1го товара (минимальный заказ от 20 товаров).

P.S. Если вы лично "слишком квалифицированны", то возможно у вас есть младший брат/сестра для кого это будет неплохой дополнительный заработок.

14 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$300
14 дней
Отличная работа. Выполнено то что обсуждали быстро и качественно. Большое Спасибо!)
Спасибо за приятное сотрудничество.
Vselennaja123
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней
Опыт сотрудничества очень положительный!!! Анна четко следовала всем многочисленным инструкциям и в тоже время проявила хорошую инициативу где их не было. Выполнила довольно трудоемкую работу раньше срока. Что еще сказать - обязательно будем продолжать сотрудничество.
Работа с Тимофеем была очень продуктивной и комфортной: четко поставленное ТЗ, моментальные ответы на мои вопросы по проекту, удобная инструкция к ТЗ в виде видео (УЧИТЕСЬ, ОСТАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!!!!), конструктивная адекватная критика и своевременная оплата!!!!! Продолжаем сотрудничать, надеюсь, что ближайшие **** лет точно будем работать вместе!!!!! ;)

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Vselennaja123
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад