Ручное наполнение каталога интернет-магазина

Мы продаём готовые интернет магазины "под ключ" - и часто клиенту "тяжело" начать самому заполнять товар. Мы ищем ответственного и креативного фрилансера для периодичных работ: 1-2 сайта в месяц - от 30 до 200 товаров. Поскольку навык быстро прививается - никаких особых начальных навыков не требуется.

К примеру, мы попросили одного из "непродвинутых пользователей (55 лет)" заполнить один из товаров, беря информацию с сайта поставщика. Просмотрите видео для подробного понимания процесса: www.youtube.com/watch?v=9iZNm1n2JQI

В довольно размерном темпе раскладка получилась следующая:

3:00мин - фотография (копирование/сохранение, обрезание старого логотипа и загрузка)

6:00мин - редактирование описания (копирование, замена синонимов, пару новых предложений)

2:00мин - заполнение метатегов

Хотя вполне реально заполнять 5-6 товаров в час, мы не рекомендуем спешить - в ваших предложениях о сотрудничестве исходите из 15-20 мин на каждый товар т.к иногда нужно будет добавить 2-3 фотки или самому написать описание или дополнительные характеристики (размер, цвет...)

Как видите, почти 75% времени это улучшение и SEO текста. Если для вас это скучно - не беритесь, тк. мы рассматриваем это как креатив и SEO: нужно чтобы тексты были читаемы и убеждали посетителя сделать заказ.

ВНИМАНИЕ: Если вам интересно сотрудничество, кратко опишите ваши навыки и цену в рублях за заполнение 1го товара (минимальный заказ от 20 товаров).

P.S. Если вы лично "слишком квалифицированны", то возможно у вас есть младший брат/сестра для кого это будет неплохой дополнительный заработок.