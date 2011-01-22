Наполнение сайта

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Закрыт26 заявок448 просмотров

Требуется наполнить сайт (по заданному шаблону).

Вся информация в присланном екселе + нужно будет с двух сайтов сделать копи паст (техническая информация, если она есть) + загрузить картинки (они прилагаются) + создать категории.

Будет для начала 200 позиций.

1 позиция 5 рублей.

14 лет назад
xpyct
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров