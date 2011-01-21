Ведение группы Вконтакте. Тематика: Форекс.

Здравствуйте, коллеги :)

Для постинга и ведения группы в "Вконтакте" требуются люди, которые разбираются в теме Форекс.

Пожалуйста, отписываясь в проекте, укажите следующие данные:

1. Насколько глубоко вы разбираетесь в теме: профи, подкованный, новичок.

2. Сколько времени можете уделить работе каждый день.

3. Есть опыт постинга и ведения группы "Вконтакте" или нет.

Заявки буду рассматривать во вторник.

Спасибо.