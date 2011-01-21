Требуется наполнить контентом рабочий интернет магазин (мебельная тема) на движке Shop-Script. Идет добавление новых товаров. Добавить новые категории и продукты. Обработать фотографии (нужен опытный user-Pfotoshop), добавить грамотное описание и технические характеристики, размеры. Работа ...
Ведение группы Вконтакте. Тематика: Форекс.
Здравствуйте, коллеги :)
Для постинга и ведения группы в "Вконтакте" требуются люди, которые разбираются в теме Форекс.
Пожалуйста, отписываясь в проекте, укажите следующие данные:
1. Насколько глубоко вы разбираетесь в теме: профи, подкованный, новичок.
2. Сколько времени можете уделить работе каждый день.
3. Есть опыт постинга и ведения группы "Вконтакте" или нет.
Заявки буду рассматривать во вторник.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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