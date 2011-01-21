Ведение группы Вконтакте. Тематика: Форекс.

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Закрыт4 заявки212 просмотров

Здравствуйте, коллеги :)

Для постинга и ведения группы в "Вконтакте" требуются люди, которые разбираются в теме Форекс.

Пожалуйста, отписываясь в проекте, укажите следующие данные:

1. Насколько глубоко вы разбираетесь в теме: профи, подкованный, новичок.

2. Сколько времени можете уделить работе каждый день.

3. Есть опыт постинга и ведения группы "Вконтакте" или нет.

Заявки буду рассматривать во вторник.

Спасибо.

14 лет назад
Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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