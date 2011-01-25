Приватный проект для Безлепкина Лера (bezlepkina)

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки323 просмотра

Написание продающего текста для карточек товара.

14 лет назад
makoli
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$600
10 дней
Выполнено было в кратчайшие сроки и очень професионально.
Рекомендую Сергея как заказчика.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
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