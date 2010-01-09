Нужно создать скрипт, описание в тех задании. Тех. задание в приложении.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать компонент комментариев для Джумлы, подобно http://news.tochka.net/71451-sprosite-u-oleynikova-pochemu-on-ne-otkazalsya-ot-futbolok-spasibo-zhitelyam-donbassa/ Чтобы посетители для того чтобы могли комментировать могли регистрироваться как с помощью email, а также социальных сетей. Должна быть интеграция с социальными сетями. Чтобы при добавлении комментария он ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $150
Написание СЕО текстов для страниц Категорийи и страниц Тегов.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $600
Написание продающего текста для карточек товара.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $230
Создание логотипа, и слоганаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно растровые изображения преобразовать или самому нарисовать в векторе. 12 картинок которые находятся в архиве Требования к векторным изображениям http://prostoprint.com/service/#p2Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать интернет магазин, в который будет интегрирован магазин с prostoprint.com через функциональность API. Для сайта должен будет создан свой индивидуальный дизайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад