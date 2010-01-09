Нужно создать компонент комментариев для Джумлы, подобно http://news.tochka.net/71451-sprosite-u-oleynikova-pochemu-on-ne-otkazalsya-ot-futbolok-spasibo-zhitelyam-donbassa/ Чтобы посетители для того чтобы могли комментировать могли регистрироваться как с помощью email, а также социальных сетей. Должна быть интеграция с социальными сетями. Чтобы при добавлении комментария он ...