makoli

Сергей Пасюра makoli

 
47 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Безлепкина Лера (bezlepkina)
Спасибо за сотрудничество!
Спасиба за работу. Все отлично сделано.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$600
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Безлепкина Лера (bezlepkina)
Рекомендую Сергея как заказчика.
Выполнено было в кратчайшие сроки и очень професионально.
Ответный отзыв
RUSINA
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва
$230
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Атаманенко Елены (-ае-)
Было очень приятно работать с Сергеем, очень ответственный и порядочный заказчик, приятный в общении человек. Очень рекомендую)
Все было сделано отлично и в сроки.
Ответный отзыв
axanija
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Векторные изображения
Отличный заказчик, все четко по заданию, и по ходу выполнения всячески содействовал. С оплатой тоже всё хорошо, вовремя и в полном объёме. Человек оставляет приятное впечатление.
Отлично выполненная работа, все рисунки были отрисованы на высоком уровне.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Интернет магазин с нуля
Сергей - отличный, понимающий Заказчик и очень хороший человек. Я верю в то, что его проект принесет ему и прибыль и радость. Спасибо!
Все сделано отлично.
Ответный отзыв