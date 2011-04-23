Всего чуть больше 1000 позиций, интересует цена в 3 руб. за позицию. 1000 позиций это товары в интернет магазин и записи о сайтах компаний в каталог сайтов. Заполнение ...
Наполнение интернет-магазина зоотоваров
Есть интернет магазин зоотоваров.
Очень хочется причесать и донаполнить. Причесать по типу: animal-market.ru_кошки_Royal Canin.
Донаполнение - около 1000 позиций.
В начале раздела очень небольшие (см. Роял Канин) тексты.
Одно описание, одна картинка. Практически везде копи-паст. Картинка и описание сдувается с сайта производителя. очень редко с английского - всегда есть русские.
Просьба иметь представление о стоимости своих услуг и четко их (стоимость) озвучивать.
Требуется профессиональный подход к работе.
Выбранный исполнитель
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