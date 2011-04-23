Наполнение интернет-магазина зоотоваров

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен23 заявки440 просмотров

Есть интернет магазин зоотоваров.

Очень хочется причесать и донаполнить. Причесать по типу: animal-market.ru_кошки_Royal Canin.

Донаполнение - около 1000 позиций.

В начале раздела очень небольшие (см. Роял Канин) тексты.

Одно описание, одна картинка. Практически везде копи-паст. Картинка и описание сдувается с сайта производителя. очень редко с английского - всегда есть русские.

Просьба иметь представление о стоимости своих услуг и четко их (стоимость) озвучивать.

Требуется профессиональный подход к работе.

14 лет назад
yashka65
59 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

balaguw
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
Сделано в обговоренные сроки. Практически все точно и аккуратно. Продолжаем сотрудничество.
Рекомендую. Работалось отлично.

Заявки фрилансеров

balaguw
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад