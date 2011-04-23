Наполнение интернет-магазина зоотоваров

Есть интернет магазин зоотоваров.

Очень хочется причесать и донаполнить. Причесать по типу: animal-market.ru_кошки_Royal Canin.

Донаполнение - около 1000 позиций.

В начале раздела очень небольшие (см. Роял Канин) тексты.

Одно описание, одна картинка. Практически везде копи-паст. Картинка и описание сдувается с сайта производителя. очень редко с английского - всегда есть русские.

Просьба иметь представление о стоимости своих услуг и четко их (стоимость) озвучивать.

Требуется профессиональный подход к работе.