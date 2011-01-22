Требуется наполнить сайт (по заданному шаблону). Вся информация в присланном екселе + нужно будет с двух сайтов сделать копи паст (техническая информация, если она есть) + загрузить картинки (они прилагаются) + создать категории. ...
Наполнить интернет-магазин и каталог сайтов
Всего чуть больше 1000 позиций,
интересует цена в 3 руб. за позицию.
1000 позиций это товары в интернет магазин и записи о сайтах компаний в каталог сайтов.
Заполнение товаров - через админку магазина - название, фото с оф. сайта производителя и ~6 параметров к каждому, описания к товарам ни писать ни копировать НЕ требуется.
Записи о сайте компании - название, телефон, Адрес, адрес сайта + описание в одно предложение, которое нужно написать, по аналогу с яндекс-каталогом, т.е. очень кратко и по сути.
В заявке указывайте пожалуйста вашу цену и сроки.
Сроки - оговариваются, спешки - нет.
По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять
Заявки фрилансеров
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