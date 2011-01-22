Наполнить интернет-магазин и каталог сайтов

Всего чуть больше 1000 позиций,

интересует цена в 3 руб. за позицию.

1000 позиций это товары в интернет магазин и записи о сайтах компаний в каталог сайтов.

Заполнение товаров - через админку магазина - название, фото с оф. сайта производителя и ~6 параметров к каждому, описания к товарам ни писать ни копировать НЕ требуется.

Записи о сайте компании - название, телефон, Адрес, адрес сайта + описание в одно предложение, которое нужно написать, по аналогу с яндекс-каталогом, т.е. очень кратко и по сути.

В заявке указывайте пожалуйста вашу цену и сроки.

Сроки - оговариваются, спешки - нет.

По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять