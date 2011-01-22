Приветствую всех. Нужен человек для добавления объявления на автомобильные форумы. Никаких хрумеров и других программ, только ручная работа. Применять программу можно только для регистрации в базе форумов, которую вы соберете ...
Обновить информацию о банках.
Примерно год назад я размещал проект: http://www.weblancer.net/projects/170232.html
- на добавление информации о банках на сайт.
Прошло время и информация перестала быть актуальной.
Необходимо обновить сайт banki-rostova.ru
Что именно нужно сделать:
Проверить актуальность адресов и телефонов банков.
Проверить актуальность ссылок на банковские услуги: кредиты, вклады, автокредиты, ипотека, кредиты для бизнеса, рко, пластиковые карты, офисы, банкоматы.
В приложении: скрин формы редактирования самого банка, скрин формы редактирования услуги(кредит для бизнеса) банка.
Пожалуйста, посмотрите что нужно сделать. Зайдите на сайт посмотрите как все выглядит.
Трезво оцените объем работ(деньги, время)
Выбранный исполнитель
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