Обновить информацию о банках.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок248 просмотров

Примерно год назад я размещал проект: http://www.weblancer.net/projects/170232.html

- на добавление информации о банках на сайт.

Прошло время и информация перестала быть актуальной.

Необходимо обновить сайт banki-rostova.ru

Что именно нужно сделать:

Проверить актуальность адресов и телефонов банков.

Проверить актуальность ссылок на банковские услуги: кредиты, вклады, автокредиты, ипотека, кредиты для бизнеса, рко, пластиковые карты, офисы, банкоматы.

В приложении: скрин формы редактирования самого банка, скрин формы редактирования услуги(кредит для бизнеса) банка.

Пожалуйста, посмотрите что нужно сделать. Зайдите на сайт посмотрите как все выглядит.

Трезво оцените объем работ(деньги, время)

HTML
14 лет назад
WebPlayer
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ilya-Lyungren
Илия 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

Ilya-Lyungren
Илия 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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