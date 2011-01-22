Обновить информацию о банках.

Примерно год назад я размещал проект: http://www.weblancer.net/projects/170232.html

- на добавление информации о банках на сайт.

Прошло время и информация перестала быть актуальной.

Необходимо обновить сайт banki-rostova.ru

Что именно нужно сделать:

Проверить актуальность адресов и телефонов банков.

Проверить актуальность ссылок на банковские услуги: кредиты, вклады, автокредиты, ипотека, кредиты для бизнеса, рко, пластиковые карты, офисы, банкоматы.

В приложении: скрин формы редактирования самого банка, скрин формы редактирования услуги(кредит для бизнеса) банка.

Пожалуйста, посмотрите что нужно сделать. Зайдите на сайт посмотрите как все выглядит.

Трезво оцените объем работ(деньги, время)