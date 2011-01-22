Наполнение интернет-магазина и верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок586 просмотров

1. наполнениеь интернет-магазин товаром скопированным с другого сайта.Около 2000 позиций с описанием(фото+характеристики)

2. настройка поиска по заданным параметрам.

3.Верстка страниц

Прошу озвучивать цену как за отдельнй пункт работы,так и в целом

14 лет назад
bautek
Денис 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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