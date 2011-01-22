Примерно год назад я размещал проект: http://www.weblancer.net/projects/170232.html - на добавление информации о банках на сайт. Прошло время и информация перестала быть актуальной. Необходимо обновить сайт banki-rostova.ru Что ...
Наполнение интернет-магазина и верстка
1. наполнениеь интернет-магазин товаром скопированным с другого сайта.Около 2000 позиций с описанием(фото+характеристики)
2. настройка поиска по заданным параметрам.
3.Верстка страниц
Прошу озвучивать цену как за отдельнй пункт работы,так и в целом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Приветствую всех. Нужен человек для добавления объявления на автомобильные форумы. Никаких хрумеров и других программ, только ручная работа. Применять программу можно только для регистрации в базе форумов, которую вы соберете ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Есть интернет магазин зоотоваров. Очень хочется причесать и донаполнить. Причесать по типу: animal-market.ru_кошки_Royal Canin. Донаполнение - около 1000 позиций. В начале раздела очень небольшие (см. Роял Канин) тексты. Одно описание, одна ...Завершен14 лет назад
Всего чуть больше 1000 позиций, интересует цена в 3 руб. за позицию. 1000 позиций это товары в интернет магазин и записи о сайтах компаний в каталог сайтов. Заполнение ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнить сайт (по заданному шаблону). Вся информация в присланном екселе + нужно будет с двух сайтов сделать копи паст (техническая информация, если она есть) + загрузить картинки (они прилагаются) + создать категории. ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $600
Написание продающего текста для карточек товара.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, коллеги :) Для постинга и ведения группы в "Вконтакте" требуются люди, которые разбираются в теме Форекс. Пожалуйста, отписываясь в проекте, укажите следующие данные: 1. Насколько глубоко вы разбираетесь в ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнить контентом рабочий интернет магазин (мебельная тема) на движке Shop-Script. Идет добавление новых товаров. Добавить новые категории и продукты. Обработать фотографии (нужен опытный user-Pfotoshop), добавить грамотное описание и технические характеристики, размеры. Работа ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Регистрация блогов на 4 блогплощадках. 3 из площадок на движке wordpress, им нужно будет сделать некоторую небольшую настройку. На данный момент нужно 40 блогов (по 10 на каждой площадке).Завершен14 лет назад
- $1000
С одного сайта в админку Wordpress. Работа - Ctrl-C - Ctrl-V , картинки копируются сами. Статей много, около 30000, копировать надо не меньше 1000 в месяц, лучше - больше. Оплата - 400 руб./ 500 штук, ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад