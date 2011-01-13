Нужно дешево и быстро уникализировать контент интернет магазина, так как все характеристики товаров - спарсены. Нужно чтобы поисковики 100% сели и все товары попали в индекс. товаров очень много, нужен скрипт и алгоритм ...
Расшифровка аудиозаписей (производство стенограмм)
Основные условия:
Женщина: от 26 до 34 лет строго.
Кандидатуры мужчин не рассматриваем.
НЕ рассматриваем кандидатуры без опыта, с малым опытом (менее года полноценной работы на расшифровке).
Работаем только с кандидатами из России.
Ваши реальные данные (ФИО, город) будут обязательны для получения платежей.
ПРИНИМАЮТСЯ специалисты с опытом:
- Расшифровка на телевидении
- Постоянная работа в агентствах мониторинга
- Расшифровка для пресс-служб, в СМИ в режиме полного дня
- Работа в информационных структурах (новостные редакции, газетные редакции).
Специалисты без журналистского опыта, образования и практики работы в СМИ России (расшифровщик, обзор СМИ, редактор, корреспондент) - не рассматриваются.
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Мы предлагаем серьезные задачи и хорошую оплату для работы на фрилансе.
Мы предлагаем постоянные заказы и финансовую защиту (за качественную работу вы получается оплату всегда).
Начальная ставка предусматривает Ваше обучение и наши затраты на него - 420 рублей \ час
В дальнейшем стоимость 1 часа аудио составляет от 600 до 1100 рублей.
Перед тем, как оставить заявку, прочитайте информацию:
- Работа по четкому заданию, которое предусматривает Вашу память на множество нюансов (теория выдается, обучения во время теста).
- Работа под блокнот, который Вы ведете самостоятельно, записывая все требования и нюансы.
- Вы должны уметь оперативно работать с информацией: искать нужные слова, термины, имена в поисковиках.
- Вы должны соблюдать логику повествования в расшифровке.
- Уметь работать с полностью дословной расшифровкой и "без слов-паразитов".
Русский язык - на отлично.
Скорость реакций - на отлично.
Исполнительность - на отлично.
Самостоятельность и инициативность.
Ваша личная жизнь, ваши домашние дела и разговоры о них Вы оставляете - "за кадром" общения с координатором или редактором.
Работа в СКАЙПЕ. Данный вид связи - обязателен. Оставлять при заявке.
В заявке вы должны оставить комментарий к вашему предыдущему опыту работы; обоснование - в связи с чем вы хотите постоянно работать в должности расшифровщика аудио; ваши сильные стороны в расшифровке; ваши навыки и умения в расшифровке.
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В нашей работе русский язык - профильный предмет. Вводные слова. Сложные предложения (сложносочиненные, сложноподчиненные), работа с тире, двоеточиями, скобками, причастные обороты и причастия и т. д.
График желаемый: ночь (с 22 - ...до мск), утро - (8 - 10 утра - до... мск) . График согласовывается с Вами.
Оплата - Яндекс, 1 раз в неделю.
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