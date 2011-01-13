Расшифровка аудиозаписей (производство стенограмм)

Основные условия:

Женщина: от 26 до 34 лет строго.

Кандидатуры мужчин не рассматриваем.

НЕ рассматриваем кандидатуры без опыта, с малым опытом (менее года полноценной работы на расшифровке).

Работаем только с кандидатами из России.

Ваши реальные данные (ФИО, город) будут обязательны для получения платежей.

ПРИНИМАЮТСЯ специалисты с опытом:

- Расшифровка на телевидении

- Постоянная работа в агентствах мониторинга

- Расшифровка для пресс-служб, в СМИ в режиме полного дня

- Работа в информационных структурах (новостные редакции, газетные редакции).

Специалисты без журналистского опыта, образования и практики работы в СМИ России (расшифровщик, обзор СМИ, редактор, корреспондент) - не рассматриваются.

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Мы предлагаем серьезные задачи и хорошую оплату для работы на фрилансе.

Мы предлагаем постоянные заказы и финансовую защиту (за качественную работу вы получается оплату всегда).

Начальная ставка предусматривает Ваше обучение и наши затраты на него - 420 рублей \ час

В дальнейшем стоимость 1 часа аудио составляет от 600 до 1100 рублей.

Перед тем, как оставить заявку, прочитайте информацию:

- Работа по четкому заданию, которое предусматривает Вашу память на множество нюансов (теория выдается, обучения во время теста).

- Работа под блокнот, который Вы ведете самостоятельно, записывая все требования и нюансы.

- Вы должны уметь оперативно работать с информацией: искать нужные слова, термины, имена в поисковиках.

- Вы должны соблюдать логику повествования в расшифровке.

- Уметь работать с полностью дословной расшифровкой и "без слов-паразитов".

Русский язык - на отлично.

Скорость реакций - на отлично.

Исполнительность - на отлично.

Самостоятельность и инициативность.

Ваша личная жизнь, ваши домашние дела и разговоры о них Вы оставляете - "за кадром" общения с координатором или редактором.

Работа в СКАЙПЕ. Данный вид связи - обязателен. Оставлять при заявке.

В заявке вы должны оставить комментарий к вашему предыдущему опыту работы; обоснование - в связи с чем вы хотите постоянно работать в должности расшифровщика аудио; ваши сильные стороны в расшифровке; ваши навыки и умения в расшифровке.

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В нашей работе русский язык - профильный предмет. Вводные слова. Сложные предложения (сложносочиненные, сложноподчиненные), работа с тире, двоеточиями, скобками, причастные обороты и причастия и т. д.

График желаемый: ночь (с 22 - ...до мск), утро - (8 - 10 утра - до... мск) . График согласовывается с Вами.

Оплата - Яндекс, 1 раз в неделю.