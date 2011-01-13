Уникализация контента интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки228 просмотров

Нужно дешево и быстро уникализировать контент интернет магазина, так как все характеристики товаров - спарсены.

Нужно чтобы поисковики 100% сели и все товары попали в индекс.

товаров очень много, нужен скрипт и алгоритм или ваш вариант...

характеристики у товаров по типу:

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Общие характеристики

Тип холодильная камера

Исполнение встраиваемый

Размеры (ШхВхГ) 600х820х550

Количество дверей 1

Расположение морозильной камеры -

Цвет белый

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14 лет назад
logik_q
Vitaliy 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров