Уникализация контента интернет магазина

Нужно дешево и быстро уникализировать контент интернет магазина, так как все характеристики товаров - спарсены.

Нужно чтобы поисковики 100% сели и все товары попали в индекс.

товаров очень много, нужен скрипт и алгоритм или ваш вариант...

характеристики у товаров по типу:

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Общие характеристики

Тип холодильная камера

Исполнение встраиваемый

Размеры (ШхВхГ) 600х820х550

Количество дверей 1

Расположение морозильной камеры -

Цвет белый

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