Нужно отредактировать 280 статей В статье выделенны ключевые фразы, нужно оставить только 5 ключевых фраз в статье, остальные удалить, а те 5 оставленные словосочетания выделить следующим образом: 1раз - strong, 1раз - ...
Уникализация контента интернет магазина
Нужно дешево и быстро уникализировать контент интернет магазина, так как все характеристики товаров - спарсены.
Нужно чтобы поисковики 100% сели и все товары попали в индекс.
товаров очень много, нужен скрипт и алгоритм или ваш вариант...
характеристики у товаров по типу:
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Общие характеристики
Тип холодильная камера
Исполнение встраиваемый
Размеры (ШхВхГ) 600х820х550
Количество дверей 1
Расположение морозильной камеры -
Цвет белый
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