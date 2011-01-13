Редактирование статей

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок622 просмотра

Нужно отредактировать 280 статей

В статье выделенны ключевые фразы, нужно оставить только 5 ключевых фраз в статье, остальные удалить, а те 5 оставленные словосочетания выделить следующим образом: 1раз - strong, 1раз - em, 1раз - b, 1раз - i, 1раз - u.

Проверить уникальность статьи, если к примеру уникальность статьи 95% и меньше - то довести уникальность до 98-100%

1 статья в среднем от 4000 до 5000 символов.

Статьи размещены на джумле.

В заявке пишите:

а) сроки исполнения.

б) стоимость выполнения работы за 1 статью.

Joomla
14 лет назад
otziv
Павел 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Работа была сдана в пятницу утром, заказчик пообещал проверить, после чего принялся кормить меня завтраками, а затем и вовсе принялся игнорировать мои сообщения. Кроме того, мне написал еще один исполнитель с вопросом, оплатил ли данный заказчик мои услуги. Девушка сказала, что он должен ей достаточно крупную сумму и ждет она ее вот уже две недели, а Павел игнорирует ее сообщения, как и мои. Оставляю отрицательный отзыв, но обещаю исправить его если заказчик выйдет на связь и оплатит работу. Добавлено 3 февраля согласно комментарию к отзыву. Во-первых, никакой возможности исправить работу согласно замечаниям не было дано - еще раз повторюсь, что заказчик игнорировал и меня и вышеупомянутого исполнителя, Мацулину Екатерину (kotenok1985). Во-вторых, на большинство статей с низкой уникальностью я дала ссылки на сайты, куда ушел ворованный контент, согласно договоренности. И в-третьих, мой вполне конкретный вопрос о сроках окончания проверки человек просто игнорировал. Что самое интересное, я работала с теми самыми статьями, которые писала Екатерина - они были размещены, хотя заказчик утверждал, что все еще проверяет их, но исправить свой положительный отзыв девушка не могла, так как к тому времени когда она поняла, что денег ждать не приходится, срок на редактирование уже вышел. При всех этих условиях вполне естественно оставить негативный отзыв. Повторюсь еще раз - я все еще могу изменить отзыв на нейтральный если заказчик соизволит оплатить работу мне и Екатерине.

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Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад