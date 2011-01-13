Редактирование статей

Работа была сдана в пятницу утром, заказчик пообещал проверить, после чего принялся кормить меня завтраками, а затем и вовсе принялся игнорировать мои сообщения. Кроме того, мне написал еще один исполнитель с вопросом, оплатил ли данный заказчик мои услуги. Девушка сказала, что он должен ей достаточно крупную сумму и ждет она ее вот уже две недели, а Павел игнорирует ее сообщения, как и мои. Оставляю отрицательный отзыв, но обещаю исправить его если заказчик выйдет на связь и оплатит работу. Добавлено 3 февраля согласно комментарию к отзыву. Во-первых, никакой возможности исправить работу согласно замечаниям не было дано - еще раз повторюсь, что заказчик игнорировал и меня и вышеупомянутого исполнителя, Мацулину Екатерину (kotenok1985). Во-вторых, на большинство статей с низкой уникальностью я дала ссылки на сайты, куда ушел ворованный контент, согласно договоренности. И в-третьих, мой вполне конкретный вопрос о сроках окончания проверки человек просто игнорировал. Что самое интересное, я работала с теми самыми статьями, которые писала Екатерина - они были размещены, хотя заказчик утверждал, что все еще проверяет их, но исправить свой положительный отзыв девушка не могла, так как к тому времени когда она поняла, что денег ждать не приходится, срок на редактирование уже вышел. При всех этих условиях вполне естественно оставить негативный отзыв. Повторюсь еще раз - я все еще могу изменить отзыв на нейтральный если заказчик соизволит оплатить работу мне и Екатерине.