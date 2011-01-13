Есть книга объемом около 1000 страниц. Она отсканирована и представлена в формате DjVu. Кроме того она оцифрована в Word. Естественно, возникли определенные проблемы с формулами и картинками. Требуется уже готовый в Word'е документ разбить на ...
Редактирование статей
Нужно отредактировать 280 статей
В статье выделенны ключевые фразы, нужно оставить только 5 ключевых фраз в статье, остальные удалить, а те 5 оставленные словосочетания выделить следующим образом: 1раз - strong, 1раз - em, 1раз - b, 1раз - i, 1раз - u.
Проверить уникальность статьи, если к примеру уникальность статьи 95% и меньше - то довести уникальность до 98-100%
1 статья в среднем от 4000 до 5000 символов.
Статьи размещены на джумле.
В заявке пишите:
а) сроки исполнения.
б) стоимость выполнения работы за 1 статью.
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