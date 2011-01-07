Обработка книги

Есть книга объемом около 1000 страниц. Она отсканирована и представлена в формате DjVu. Кроме того она оцифрована в Word. Естественно, возникли определенные проблемы с формулами и картинками. Требуется уже готовый в Word'е документ разбить на отдельные файлы (согласно пунктам содержания, пункт обычно примерно в 1 страницу) и поправить в нем "косяки". Качество перевода в Word высокое.

Сколько будет стоить такая работа?