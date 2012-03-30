Нужно написать 15 статей

Здравствуйте.

Нужно написать статьи на тему:

1) Рекламное агенство(описать виды деятельности) примерно 10-15 статей по 1.2-2к символов

2)На тематику печей для бани, каминов. (3 статьи по 2к символов). Работу надо выполнить завтра(в понедельник, можно и сегодня).

Тексты должны быть SEO, по ключевым словам, которые я Вам дам.

Все тексты должны быть написаны до 20 00 по Мск в понедельник, иначе, ставка снизится.

Оплата производится после проверки статей(прочтение и проверка уникальности, исключительно 100% уникальности).

С ув. Фанис.