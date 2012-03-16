Написание статьи

Необходимо писать 2 статьи в неделю и размещать на сайте. Тематика - инкубация яиц. Возможен рерайт с найденных вами источников - книги, журналы. Статьи около 1000-1500 знаков. Язык - русский. Указывайте цену за месяц. Работа постоянная на длительный срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать статью на тему курьер, доставка, курьерская доставка.
Уникальность текста 95%-100%.
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $500
Есть сайт 2mmm.ru тексты и прочее на нем не прорабатывались специалистами вообще основной сайт по нашей тематике sergey-mavrodi.com информацию можно и нужно черпать в том числе оттуда Нужно! 1.1. Чтобы тексты проработал психолог и рекламщик, что-то убрать, что-то добавить, что-то ...Завершен12 лет назад
Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения. Оплата 3 у.е. за текст на ваш Z-кошелек или счет в системе weblancer после выполнения задания. Объем полученного текста должнен быть не менее исходного. Работу нужно сдать до 10–00 МСК ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
Доброго дня. Для нового сайта belladress.ru нужны статьи. Есть бренды одежды asv(http://asv-tm.com/), limage(http://www.limage-tm.com/), devur(http://devur.by/), femme(http://femme.by/), o'jen(http://www.ojen.by). Нужны для каждого бренда (5 штук) отдельные статьи, до двух тысяч символов.Закрыт12 лет назад
Ищу человека, разбирающегося в медицине со знанием английского языка. Нужно писать комментарии на моем мед. сайте. Это отзывы, критика, неточности а также "дискуссия". Объем 5-6 комментов в день по 150-300 символов. Предлагайте сразу свою цену в этой ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Пишем цену за 1000 знаков Тематика новостей - новости города ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп yakooobinКопирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день. Нужен человек, который будет писать на тему архитектуры, дизайна, проектирования и строительства. Чтобы выбрать я хочу посмотреть на ваши работы, написанные на аналогичные темы. Также указывайте стоимость работ.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать серию продающих писем для интернет-магазина. Рассматриваются только кандидатуры с опытом, которые могут предоставить результаты работы.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Написать три шаблона для размещения текстов на сторонних сайтах.Завершен12 лет назад
Нужно написать статью о медицинском сайте, о том о чем этот сайт, что можно на нем прочитать, для чего он, кому он будет интересен и т.д. Размер 3000 символов, 100 рублей за все. Обращайтесь на почту [email protected]Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад