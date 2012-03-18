Нужно написать статьи для сайта

Уважаемые умельцы собирать слова в текста, необходимо ПРИДУМАТЬ темы для сайта (дабы расширить контент) и написать про них небольшие статьи. Вот сайт:

www.kraskurs.ru - предлагайте темы на которые вы легко напишите интересные, читаемые статьи, выберу несколько человек, либо одного с широким кругозором.

благодарю за внимание, жду заявок с ценами и сроками