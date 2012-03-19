Рерайт новостей интернет-тематики

Доброго времени суток. Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После модерации на ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужен рерайт новостей на тем: партнерские программы, seo, оптимизация под поисковики.
Нужно 10 статей.
Каждая новость около 1000 символов.
В заявках указывайте срок и стоимость.
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