Tala_Gal

Тала Tala_Gal

 
38 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Что наша речь? Игра. Игра из тысяч СЛОВ...

Меня зовут Тала. И я люблю играть в БУКВЫ и жонглировать СЛОВАМИ.

А еще люблю широко экспериментировать со стилем и глубоко погружаться в тему.

Помогу облачить любой Ваш проект в одежды качественных и красивых текстов.

Отзывы заказчиков
shoppi
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Статьи по теме косметика, одежда, шоппинг и т.д
Статьи были написаны быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество.
Только положительные впечатления от работы с заказчиком: интересные темы, подробное ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
bertoldus
Игорь 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
$100
10 баллов
12 лет назад
Малоизвестная для копирайтеров тема.
Читая отзывы, Вы составляете представление о человеке. В данном случае, Вы рассматриваете вопрос: можно ли доверить Тале выполнение Вашей задачи? Читайте что пишет Петров Артём (ArtPetrov). Все пишут, что всё хорошо, но он был поражён! Я - тоже поражён!
Очень приятно работать с такими заказчиками: оплата преждевременная, ТЗ понятное, общение невероятно комфортное!
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jokeyy
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
$30
10 баллов
12 лет назад
Наполнение турист. сайта контентом (6-8 статей)
Сроки были сжатые, но Наташа успела. Без лишних вопросов работа была выполнена без замечаний.
Замечательный заказчик: четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Однозначно, рекомендую сотрудничать с Николаем.
Ответный отзыв
Areal
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Рерайт
Тала написала несколько уникальных текстов. Грамотно, интересно, с соблюдением сроков. Сотрудничеством доволен. Спасибо!
Замечательный заказчик! ТЗ дается максимально четко, оплата обгоняет выполнение.Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Fuzler
Сергей 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Tala_Gal. Написание статьи
Быстро и качественно был написан требуемый материал на тему: Париж – колыбель «Haute Couture» (уникальность 100% по Адвего). Продолжаем сотрудничество.
Приятный заказчик: интересная тема, понятное ТЗ, быстрая оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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