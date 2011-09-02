Что наша речь? Игра. Игра из тысяч СЛОВ...
Меня зовут Тала. И я люблю играть в БУКВЫ и жонглировать СЛОВАМИ.
А еще люблю широко экспериментировать со стилем и глубоко погружаться в тему.
Помогу облачить любой Ваш проект в одежды качественных и красивых текстов.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Статьи были написаны быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от работы с заказчиком: интересные темы, подробное ТЗ, своевременная оплата.
$100
10 баллов
12 лет назад
Читая отзывы, Вы составляете представление о человеке. В данном случае, Вы рассматриваете вопрос: можно ли доверить Тале выполнение Вашей задачи? Читайте что пишет Петров Артём (ArtPetrov). Все пишут, что всё хорошо, но он был поражён! Я - тоже поражён!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с такими заказчиками: оплата преждевременная, ТЗ понятное, общение невероятно комфортное!
$30
10 баллов
12 лет назад
Сроки были сжатые, но Наташа успела. Без лишних вопросов работа была выполнена без замечаний.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик: четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Однозначно, рекомендую сотрудничать с Николаем.
$3
10 баллов
12 лет назад
Тала написала несколько уникальных текстов. Грамотно, интересно, с соблюдением сроков. Сотрудничеством доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! ТЗ дается максимально четко, оплата обгоняет выполнение.Спасибо за сотрудничество!
$4
10 баллов
12 лет назад
Быстро и качественно был написан требуемый материал на тему: Париж – колыбель «Haute Couture» (уникальность 100% по Адвего). Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятный заказчик: интересная тема, понятное ТЗ, быстрая оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!