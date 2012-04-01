Написать текст на главную страницу сайта

$50
КопирайтингЗавершен20 заявок365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим текст на главную страницу сайта.

Нужно чтобы были пояснения к категориям и просто пара тройка абзацев текста.

для вот этого сайта http://петроцвет.рф/

12 лет назад
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
libovsky
Влад Ли 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$5
1 день
Написал отличный текст, ознакомился при этом со спецификой работы. Рекомендую!
Работать с Максимом было весьма приятно: он терпеливо дождался, когда на меня "снизойдёт вдохновение" и моментально сделал оплату.
  • Похожие заказы

  • Юридические статьи

    $50

    Необходимо писать уникальные статьи на юридические темы. Основное направление: Регистрация ООО или ИП. Для сайта yarist.ru Как видно из навигации я уже создал в описании темы Регистрация ИП примерные название тем: Плюсы и минусы ИП, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуется наполнение кулинарного сайта

    Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется наполнять сайт, используя рерайт либо перевод с английского на русский. Пишите цены (просьба не писать мне в личку, сам выберу исполнителя). Спасибо. С уважением, Александр.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Название для уличного обогревателя

    $50

    Нужно придумать название для уличного обогревателя. Оборудование работает на Газе, предназначенно для открытых веранд, беседок, террас. Принцип работы - живое пламя внутри стеклянной колбы - излучение инфракрасных волн. Требования: Название должно ассоциироваться с огнем, пламенем, теплом. Написание: латиница/кирилица не более ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 300 000+ рерайта

    $250

    Нужен рерайт (минимум 80% уникальность). Тематика - спорт, азартные игры. Возможно сотрудничество на постоянной основе Работа должна быть сделана быстро. Медленные люди не интересуют.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Роботы

    Для сайта, продающего роботы пылесосы, необходимо написать сео-оптимизированную статью о роботах вообще и о роботах пылесосах в частности.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт новостей интернет-тематики

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рерайт новостей на тем: партнерские программы, seo, оптимизация под поисковики. Нужно 10 статей. Каждая новость около 1000 символов. В заявках указывайте срок и стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно написать статьи для сайта

    Уважаемые умельцы собирать слова в текста, необходимо ПРИДУМАТЬ темы для сайта (дабы расширить контент) и написать про них небольшие статьи. Вот сайт: www.kraskurs.ru - предлагайте темы на которые вы легко напишите интересные, читаемые статьи, выберу несколько ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад