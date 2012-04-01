Написать текст на главную страницу сайта

Необходимо писать уникальные статьи на юридические темы. Основное направление: Регистрация ООО или ИП. Для сайта yarist.ru Как видно из навигации я уже создал в описании темы Регистрация ИП примерные название тем: Плюсы и минусы ИП, ...
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Необходим текст на главную страницу сайта.
Нужно чтобы были пояснения к категориям и просто пара тройка абзацев текста.
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