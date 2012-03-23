Приватный для Владислава (lamitech)

Доброго времени суток. Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После модерации на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание текстов по покраске автомобиля своими руками
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо писать уникальные статьи на юридические темы. Основное направление: Регистрация ООО или ИП. Для сайта yarist.ru Как видно из навигации я уже создал в описании темы Регистрация ИП примерные название тем: Плюсы и минусы ИП, ...Завершен5 лет назад
Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется наполнять сайт, используя рерайт либо перевод с английского на русский. Пишите цены (просьба не писать мне в личку, сам выберу исполнителя). Спасибо. С уважением, Александр.Копирайтинг39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен рерайт (минимум 80% уникальность). Тематика - спорт, азартные игры. Возможно сотрудничество на постоянной основе Работа должна быть сделана быстро. Медленные люди не интересуют.Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта, продающего роботы пылесосы, необходимо написать сео-оптимизированную статью о роботах вообще и о роботах пылесосах в частности.Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно заполнить сайт контентом. Желательно из Украины - расчет через приватКопирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рерайт новостей на тем: партнерские программы, seo, оптимизация под поисковики. Нужно 10 статей. Каждая новость около 1000 символов. В заявках указывайте срок и стоимость.Завершен12 лет назад
- $100
написать 10 статей. Тематика сайта: http://zaobazalt.ruЗавершен12 лет назад
Уважаемые умельцы собирать слова в текста, необходимо ПРИДУМАТЬ темы для сайта (дабы расширить контент) и написать про них небольшие статьи. Вот сайт: www.kraskurs.ru - предлагайте темы на которые вы легко напишите интересные, читаемые статьи, выберу несколько ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно отредактировать существующий текст, + дописать нужные. Все подробности лично.Закрыт12 лет назад