Нужно написать 3 уникальные (копирайт!) статьи

!!! Пожалуйста, заявки больше не оставляйте, ждём результатов от существующих заявок на 20.03.2012 Здравствуйте. Нужны новостные статьи не просто уникальные, а ещё на тему, которой на практике не существовало. Суть статей должна открывать новость примерно следующую. В Украину ...
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Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.
Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.
Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта:oriflame-02.ru.
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