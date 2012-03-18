Описание категорий сайта по одежде и обуви

Описание проекта:

Нужно сделать описания категорий сайта по одежде и обуви. Всего проект на более 1000 описаний категорий. Оплата 1у.е. за 1000 символов без пробелов. Форма оплаты webmoney, карточка (Укр. банки), наличными в Киеве. Оплачиваем по одному тексту, но без предоплаты.

Обязательные требования:

Тексты от 2100 сиволов без пробелов, 3-4 абзаца, даются ключевые фразы и минимальное количество их упоминаний. Это скорее рерайт, чем копирайт, потому особых требований по смысловой нагрузке нету.