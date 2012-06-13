Добрый день, коллеги.))) Нужен качественный рерайт текстов, тематика - флористика. От исполнителя:: легкий слог, позитивный посыл, умение работать с ключами,грамотность и ответственность. Уникальность текстов не менее 97%. Оплата Вебмани, в рос . руб. 35 руб. ...
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Указанная сумма в 100$ показывает что мы ищем постоянного копирайтера который «окунётся» в нашу поставленную тематику сайта, а именно: ремонт и отделка квартир. Для начала нам нужна статья на тему "Косметический ремонт".
ТЗ, а также семантическое ядро прилагается в файлах.
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