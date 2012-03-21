Качественный рерайт, тема - цветы

Добрый день, коллеги.))) Нужен качественный рерайт текстов, тематика - флористика. От исполнителя:: легкий слог, позитивный посыл, умение работать с ключами,грамотность и ответственность. Уникальность текстов не менее 97%. Оплата Вебмани, в рос . руб. 35 руб. за 1000.по факту. Сроки 3-4 дня. Объем пока - 16-17 тыс. Количество ключей разное.

Исполнителя определю по тестовому заданию. Вот этот кусочек текста соискателей прошу отрерайтить и прислать результат мне в приват. Рассмотрю все заявки, решение приму сегодня после 22 часов - крайний срок завтра утром.

Мужской букет – яркий, стильный, эффектный, как правило, вытянутой формы. Основу его составляют крупные цветы на длинных стеблях. Как правило, цветы для мужчин мастера флористики стараются собрать в многоярусную, ориентированную по вертикали, композицию. Черные розы, гладиолусы, хризантемы, ирисы, георгины – это те цветы, которые принято дарить мужчинам. Для придания строгой формы букету флористы часто используют каркасную технологию.

Основные цвета мужских букетов – темно-красный, оранжевый, синий, бордовый, лиловый. Хотя и здесь имеются исключения. Среди модных корпоративных букетов, предназначенных мужчинам-руководителям и деловым партнерам, популярностью пользуется сочетание белого (сливочного) и зеленого. В качестве примера такого букета можно привести композицию из строгих белых калл и зеленых крупных хризантем, расположенных в два яруса. Минимум мелких цветов, темная зелень, солидная фетровая бумага и сизаль – такой декор считается идеальным для мужского букета.

Спасибо за внимание.