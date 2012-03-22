Требуется написать коммерческое предложение

КопирайтингЗавершен7 заявок303 просмотра
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Нужно написать грамотное коммерческое предложение по аренде торговой площади торговому комплексу.

мы занимаемся упаковкой подарков, продажей гелиевых шариков, продажей сувениров и подарков. хотим торговую площадь(приставное место "островок" в вестибюле. требуемая площадь 6 квадратных метров. ооо Феерия -название Happy Day

жду сроки и цены

12 лет назад
po4ta_dela
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
GBee
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$5
2 дня
Спасибо за отличную работу. Грамотный специалист,все выполнено качественно и раньше срока, предоставленно 2 варианта на выбор. рекомендую
Четкое понимание того, что должно получиться в результате. Хорошая обратная связь. Очень приятно было работать. Рекомендую.
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