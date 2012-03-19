Текст для страницы сайта о ремонте квартир

Надо сделать красивый грамотный текст, который ХОЧЕТСЯ ЧИТАТЬ для на страницу сайта с описанием услуг по ремонту квартир.

Хотим заменить старый текст http://remstroi.by/uslugi/remont-kvartir.html. Он не устраивает по нескольким причинам: написан как статья, причем причем написана ерунда про евроремонт, неравномерное употребление ключей, в целом скучно и не интересно.

Новый материал для страницы должен быть:

- увлекательным, рекламным ,чтобы пользователю было интересно читать, чтобы он задерживался на странице;

- грамотным, со знанием дела (ньюансов отделочно-ремонтных работ), надо оперировать тем, что интересно пользователю,

- структурированным: списки, заголовки, выделение шрифта и т.п.

- текст должен нравится яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

Технические требования: длина с пробелами 6-7 тыс.

ключевые слова: "ремонт квартир" 4-x прямых вхождений достаточно, "ремонт домов" 3 прямых вхождения, "ремонт квартир в Минске" - 1, "внутренняя отделка" - 2.

Должно быть по одной ссылке со страницы с анкорами: "отделка квартир", "отделочные работы" "отделка домов", "отделка коттеджа, "отделка офисов", "ремонт офисов".