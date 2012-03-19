Тексты "Разработка, поддержка сайта на Битрикс"

Описание солнцезащитных очков, медицинских оправ по установленому образцу карточки товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется набор текстов для создания соответствующих разделов сайта.
Темы:
1. дизайн сайта под битрикс
2. сайт визитка на битриксе
3. корпоративный сайт на битриксе
4. каталог на битриксе
5. магазин на битриске
6. портал на битриксе
7. корпоративный портал сайта на битриксе
8. сопровождение сайта на битриксе
(доработка, поддержка)
9. продвижение сайта на битриксе
10. доработка сайта на битриксе
Желательно чтобы копирайтер что то понимал в CMS и в частности в системе Битрикс
аська 219539874
личку не читаю
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