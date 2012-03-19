Тексты "Разработка, поддержка сайта на Битрикс"

$250
КопирайтингЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Требуется набор текстов для создания соответствующих разделов сайта.

Темы:

1. дизайн сайта под битрикс

2. сайт визитка на битриксе

3. корпоративный сайт на битриксе

4. каталог на битриксе

5. магазин на битриске

6. портал на битриксе

7. корпоративный портал сайта на битриксе

8. сопровождение сайта на битриксе

(доработка, поддержка)

9. продвижение сайта на битриксе

10. доработка сайта на битриксе

Желательно чтобы копирайтер что то понимал в CMS и в частности в системе Битрикс

аська 219539874

личку не читаю

12 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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