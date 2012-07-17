Салон красоты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок163 просмотра

нужно наполнение сайта по следующим разделам:

1 парикмахерская: все виды стрижек,все виды окрашивания,косметика LEBEL WELLA,уход за волосами и кожей головы(LEBEL)

вечерние прически,укладки,свадебные прически, горячие ножницы,кератиновое выпрямление волос,

2 маникюр,педикюр,наращивание,гель,акрил,покрытие гель лаком,парафинотерапия,аппаратный педикюр,(ORLY,CREATIVE)

3 косметология,пилинги, массажи, криотерапия, биоэпиляция,уходы по типу кожи, косметика (CHRISTINA,GIGI,HOLY LAND)

4 магазин профессиональной косметики.

13 лет назад
in-doors
Дмитрий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Придумать смешную историю из жизни

    $50

    Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами) Обязательные требования к написанию: 1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.); ...

    Node.js
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Название новому кварталу города

    $50

    Необходимо придумать название новому высокотехнологичному району города. В районе будет новейшая застройка, современными домами, вертикальная автопарковка, несколько детских садов, школ. Будет жилье как бизнес класса, так и эконом. Название должно быть простым, легко ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей. Проект строго для девушек

    Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами и без. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000.Темы очень разные. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки тут, а также пишите в ICQ ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется копирайт на автотематику

    $100

    Требуется копирайт на авто тематику, 36 статей для станции тех. обслуживания. Требования к претенденту, мужчина, писавший в данной теме, понимающий про что будет писать! Оплата 2$ за 1000 символов ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Несколько статей по визе в Болгарию

    Здравствуйте. Нужно написать несколько статей о визах в Болгарию: 1. Туристическая виза в Болгарию. 2. Срочная виза в Болгарию. 3. Детская виза в Болгарию. 4. Мультивиза в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3 текста по тематике Powerpoint

    Список текстов: 1. Темы презентаций Powerpoint 2. Шаблоны презентаций Powerpoint 3. Фон презентации Powerpoint 1-й и 2-й тексты по сути одно и то же, но нужно написать два разных ...

    PowerPoint
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текст для сайта

    Необходимо написать текст на тему покупки и продажи интернет трафика. (Родной английский, русский языки). Просьба людей не знакомых с этой тематикой не беспокоить...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад