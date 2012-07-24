Написать небольшое ТЗ на "научном" языке.
Придумать смешную историю из жизни
Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами)
Обязательные требования к написанию:
1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.);
2) Уникальный юмор, не баян;
3) История для взрослых (18+)
4) В истории присутствует безанкорная ссылка на adalt сайт, идеально- ближе к развязке;
5) Текст от 5 до 9 тысяч символов.
Обязательное требование- чтобы текст был простым, легким для восприятия, и чтобы цеплял читателя (интересный сюжет).
Тематику истории выбираете сами, но привязываете к ссылке на adalt сайт. Все поймете когда прочитаете подобную историю:
http://www.netlore.ru/node/2077
В общем, прочие инструкции обсуждаю в Личных сообщениях на этом сайте. Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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