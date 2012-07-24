Придумать смешную историю из жизни

Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами)

Обязательные требования к написанию:

1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.);

2) Уникальный юмор, не баян;

3) История для взрослых (18+)

4) В истории присутствует безанкорная ссылка на adalt сайт, идеально- ближе к развязке;

5) Текст от 5 до 9 тысяч символов.

Обязательное требование- чтобы текст был простым, легким для восприятия, и чтобы цеплял читателя (интересный сюжет).

Тематику истории выбираете сами, но привязываете к ссылке на adalt сайт. Все поймете когда прочитаете подобную историю:

http://www.netlore.ru/node/2077

В общем, прочие инструкции обсуждаю в Личных сообщениях на этом сайте. Оплата по факту.