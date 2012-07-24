Придумать смешную историю из жизни

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок257 просмотров

Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами)

Обязательные требования к написанию:

1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.);

2) Уникальный юмор, не баян;

3) История для взрослых (18+)

4) В истории присутствует безанкорная ссылка на adalt сайт, идеально- ближе к развязке;

5) Текст от 5 до 9 тысяч символов.

Обязательное требование- чтобы текст был простым, легким для восприятия, и чтобы цеплял читателя (интересный сюжет).

Тематику истории выбираете сами, но привязываете к ссылке на adalt сайт. Все поймете когда прочитаете подобную историю:

http://www.netlore.ru/node/2077

В общем, прочие инструкции обсуждаю в Личных сообщениях на этом сайте. Оплата по факту.

Node.js
13 лет назад
Jeizi
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

lidagabrisyuk
Лидия 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
4 дня
Отличный исполнитель. Поставленную задачу Лидия выполнила в кратчайшие сроки, что безусловно подчеркивает пунктуальность, которой многим исполнителям так не хватает... Грамотный текст, точно расставленные ключевики и хорошо подобранные анкоры. Пару-тройку опечаток не в счет :) Буду обращаться еще. Спасибо!
отличный заказчик! рекомендую!

Заявки фрилансеров

lidagabrisyuk
Лидия 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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