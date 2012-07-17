1) Нужно описать разделы сайта, учитывая направление проекта, 2 страницы - О проекте - Правила сайта 2) Написать коммерческое предложение на 2 страницы в PDF, 2 страницы Есть образец ...
Составить ТЗ
Написать небольшое ТЗ на "научном" языке.
Заявки фрилансеров
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