Написание статей. Проект строго для девушек

Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами и без. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000.Темы очень разные. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки тут, а также пишите в ICQ 285–015–274. Заявки будут рассматриваться только от девушек, так как статьи специфические, нужна женская логика.