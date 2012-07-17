Написание статей. Проект строго для девушек

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок308 просмотров

Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами и без. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000.Темы очень разные. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки тут, а также пишите в ICQ 285–015–274. Заявки будут рассматриваться только от девушек, так как статьи специфические, нужна женская логика.

Написание статей
13 лет назад
Boss010482
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
5 дней
Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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