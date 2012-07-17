Название новому кварталу города

# 1 — $ 50

Необходимо придумать название новому высокотехнологичному району города.

В районе будет новейшая застройка, современными домами, вертикальная автопарковка, несколько детских садов, школ. Будет жилье как бизнес класса, так и эконом.

Название должно быть простым, легко запоминающимся, отражать суть — новейший район в городе (а может даже и по краю).

Прошу отправлять варианты работы только защищенные паролем.