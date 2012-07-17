Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами и без. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000.Темы очень разные. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки тут, а также пишите в ICQ ...
Название новому кварталу города
Необходимо придумать название новому высокотехнологичному району города.
В районе будет новейшая застройка, современными домами, вертикальная автопарковка, несколько детских садов, школ. Будет жилье как бизнес класса, так и эконом.
Название должно быть простым, легко запоминающимся, отражать суть — новейший район в городе (а может даже и по краю).
Прошу отправлять варианты работы только защищенные паролем.
Заявки фрилансеров
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