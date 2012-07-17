5 текстов на сайт по косметологии

Есть сайт оздоровительно-косметологического центра.

Необходимо добить текстами 5 страниц. Ничего экстраординарного - общее описание услуги, информационно-рекламного характера, что это и чем полезно для клиента. Самопиара и чрезмерных эпитетов быть не должно, больше должно походить на рекомендацию.

Статьи об услугах центра:

-Массаж

-Солярий

-Парикмахерская

-Маникюр и педикюр

-Аппаратная косметология

Адрес сайта для могу дать в личку.

Желательно написать быстро в течение этого дня.