Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами) Обязательные требования к написанию: 1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.); ...
5 текстов на сайт по косметологии
Есть сайт оздоровительно-косметологического центра.
Необходимо добить текстами 5 страниц. Ничего экстраординарного - общее описание услуги, информационно-рекламного характера, что это и чем полезно для клиента. Самопиара и чрезмерных эпитетов быть не должно, больше должно походить на рекомендацию.
Статьи об услугах центра:
-Массаж
-Солярий
-Парикмахерская
-Маникюр и педикюр
-Аппаратная косметология
Адрес сайта для могу дать в личку.
Желательно написать быстро в течение этого дня.
Заявки фрилансеров
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