Люблю Питер....
Копирайт: дамские издания, непознаное, психология, психотерапия, животные, собаки, кошки, ветеринарная медицина, украшения, стиль, меха, парикмахерское искусство, образование, методика обучения, педагогика, дети, родители, спорт и всевозможные смежные области.
Рерайт на любые темы
Базовые навыки: корел, фотошоп, пиннакл студио
CMS-контент: Джумла, Битрикс
Опыт с 2007 г.
Образование высшее психологическое, парикмахер, инспектор по охране труда, альпинист, модель, визажист, кинолог, зоопсхолог, спелеолог и т.д. ))).....
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Великолепный оптимизированный для поисковиков текст. Одним из первых в конкурсе выполнил работу, ждал других участников, спасибо!
Ответный отзыв
Вот, как есть первый учитель, который определяет дальнейшую судьбу подопечных, так есть и первый заказчик )) Работать с людьми, которые не чуждаются живого человеческого общения, особенно приятно. Впечатления - положительные )) Спасибо.
Копирайтинг
1 отзыв
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