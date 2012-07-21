kabanof

Алекс kabanof

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Люблю Питер....

Копирайт: дамские издания, непознаное, психология, психотерапия, животные, собаки, кошки, ветеринарная медицина, украшения, стиль, меха, парикмахерское искусство, образование, методика обучения, педагогика, дети, родители, спорт и всевозможные смежные области.

Рерайт на любые темы

Базовые навыки: корел, фотошоп, пиннакл студио

CMS-контент: Джумла, Битрикс

Опыт с 2007 г.

Образование высшее психологическое, парикмахер, инспектор по охране труда, альпинист, модель, визажист, кинолог, зоопсхолог, спелеолог и т.д. ))).....

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Отзывы заказчиков
kurator_ot
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Одна статья для продвижения в поиске
Великолепный оптимизированный для поисковиков текст. Одним из первых в конкурсе выполнил работу, ждал других участников, спасибо!
Вот, как есть первый учитель, который определяет дальнейшую судьбу подопечных, так есть и первый заказчик )) Работать с людьми, которые не чуждаются живого человеческого общения, особенно приятно. Впечатления - положительные )) Спасибо.
Ответный отзыв
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1 отзыв
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