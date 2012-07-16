Разработка веб-сайта для мобильных телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка225 просмотров

Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки веб сайтов для мобильных телефонов. У нас есть веб сайт на WordPress и backend. Нам необходимо сделать версию сайта для мобильных телефонов.

Требования: портфолио, хороший технический английский, опыт в разработке аналогичных проектов.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час по адресу: jobs2006 (at)bartsoft.com

WordPress
13 лет назад
irenebart
63 года
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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