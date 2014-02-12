irenebart

Ирина Барт irenebart

 
62 годаКанада/Торонто
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

http://www.bartsoft.com/

http://irenebart.livejournal.com/

http://contact.meta.ua/1597935/

http://blogs.mail.ru/mail/irene.bart/

jobs2006(at)bartsoft.com

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужна помощь в продвижении англоязычного сайта (Google, Yahoo, Bing)

    Нужна помощь в продвижении англоязычного вебсайта (Google, Yahoo, Bing). Ключевые слова определены, аудит сделан. Пришлите, пожалуйста, информацию о вашем опыте в продвижении англоязычных вебсайтов.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимы картинки и анимации для детей

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу художникам по анимационных картинок для детей (без флеша для электронных книг). - 5 фонов - 3-6 персонажей - анимации нескольких элементов фона и персонажей Требования: опыт ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны программисты (iPhone / iPad Applications)

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки iPhone / iPad Applications. Требования: портфолио, хороший технический английский и надежность. Просьба присылать следующую информацию: резюме, ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются программисты (Google Android platform)

    Компания BartSoft Inc (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, которые имеют опыт разработки проектов для Google Android platform. Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист с опытом работы с Amazon S3

    Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу PHP программистам с опытом работы с Amazon S3. Просьба присылать следующую информацию: 2-3 примера ваших работ на Amazon S3, резюме и почасовой ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются программисты (Joomla)

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (Joomla). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа для художников-иллюстраторов

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу художникам по разработке векторных картинок. Требования: опыт работы не менее 2 лет и портфолио. Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются программисты (Wordpress)

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 12 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам (Wordpress). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется программист (Shopify)

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (Shopify). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются программисты (Magento)

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам (Magento). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется аниматор (Adobe After Effects)

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу аниматорам (Adobe After Effects). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются программисты (Python / Django)

    Компания BartSoft Inc., успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки проектов с использованием Python / Django. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий уровень ...

    PythonDjango
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются программисты (Corona SDK)

    Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки приложений для мобильных телефонов с использованием Corona SDK или других frameworks. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим верстальщик для верстки электронных книг

    Необходим верстальщик для верстки электронных книг. Требование: опыт верстки книг Просьба прислать: 1. резюме, 2. линки электронных книг, которые вы верстали 3. расценки на верстку

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются профессиональные дизайнеры

    Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу профессиональным дизайнерам по разработке дизайнов для iPhone / Android приложений и веб дизайнов. Требования: опыт работы не менее 2 лет, ...

    Android
    Дизайн мобильных приложений2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются программисты (Drupal, Joomla)

    Компания BartSoft Inc.(www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам по разработке веб сайтов (Joomla, Drupal, etc.). Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в ...

    JoomlaDrupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются художники и дизайнеры (открытки)

    Компании BartSoft Inc необходимы художники и дизайнеры для разработки электронных поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, ваше портфолио и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006 (at)bartsoft.com

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Надо сделать в векторе уже готовое лого
Отличный заказчик - четкая задача, всегда на связи, оплата мгновенная. Буду рад новым заказам)
Spasibo, Igor, za otlichnuyu rabotu! Vse sdealno operativno, s vnimaniem k detaliam i dobrozhelatel'nim otnosheniem! Obyazatel'no vospol'zuyus' uslugami snova. Rekomenduyu!
Ответный отзыв
mraque
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1300
10 баллов
9 лет назад
Требуются программисты (Zend Framework)
Никаких проблем, приятные в общении, вкусные проекты, оплата вовремя
Работать с Андреем было очень легко и приятно. Он сразу вникает в суть задания, способен самостоятельно разобраться в сложных и неясных местах проекта, инициативен. С Андреем легко общаться. Он довольно оперативно отвечает на все вопросы. Пока мы сделали с Андреем только один проект, который был сдан им в установленный срок. Все необходимые правки Андрей сделал оперативно и без проблем. Я заинтересован в дальнейшей работе с Андреем и могу рекомендовать его другим работодателям. Спасибо, Андрей, за хорошую и качественную работу! Я готов предоставить устные и письменные рекомендации профессионализма Андрея любому потенциальному работодателю. Можете обратиться ко мне через наш сайт (линк ниже). С уважением, Алекс Барт www.bartsoft.com
Ответный отзыв
India
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Нужен рисунок для игры
Хочу отметить, что работала с Ириной над проектом с удовольствием. Ирина старается максимально оптимизировать работу и всегда держала меня в курсе всех событий, связанных с проектом. Ирина прислушивалась к моим идеям - для художника это всегда приятно. Также меня очень умилила забота Ирины о получении мной денег с минимальными потерями для меня. Порой это выглядело так, что для Ирины это важнее, чем для меня :) Я очень рекомендую этого заказчика, это честный и ответственный человек, а главное - профессионал высокого уровня, умеющий находить общий язык с художниками :) Я всем довольна, спасибо, Ирина!
Уважаемые работодатели! Если вы хотите чтобы ваш проект был сделан качественно, обратитесь к Марии Киселевой. Для нашего клиента Мария сделала дизайн игры. Работа была выполнена настолько профессионально, что ее рисунки были выбраны клиентом из нескольких вариантов, которые были предоставлены художниками из разных стран. Мария очень тщательно относится к выполнению своей работы. Она ответственный и надежный человек, замечательная художница со своим колоритным стилем. Мария очень деликатный и порядочный человек, который старается сделать все для клиента, чтобы не подвести его. Мы с радостью будем продолжать сотрудничать с Марией. Надеюсь, что вы тоже останетесь довольны ее работой и общением с этим прекрасным человеком. Я готова предоставить устные и письменные рекомендации профессионализма Марии Киселевой любому потенциальному работодателю. Можете обратиться ко мне через наш сайт. Линк ниже. С уважением, Irene Bart www.bartsoft.com
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