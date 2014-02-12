Хочу отметить, что работала с Ириной над проектом с удовольствием. Ирина старается максимально оптимизировать работу и всегда держала меня в курсе всех событий, связанных с проектом. Ирина прислушивалась к моим идеям - для художника это всегда приятно. Также меня очень умилила забота Ирины о получении мной денег с минимальными потерями для меня. Порой это выглядело так, что для Ирины это важнее, чем для меня :) Я очень рекомендую этого заказчика, это честный и ответственный человек, а главное - профессионал высокого уровня, умеющий находить общий язык с художниками :) Я всем довольна, спасибо, Ирина!