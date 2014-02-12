Нужна помощь в продвижении англоязычного вебсайта (Google, Yahoo, Bing). Ключевые слова определены, аудит сделан. Пришлите, пожалуйста, информацию о вашем опыте в продвижении англоязычных вебсайтов.
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим 2D/ 3D дизайн и анимация для веб страницы: вид города с некоторым интерьером. Пришлите, пожалуйста, резюме, портфолио и расценки на 2D/ 3D дизайн и анимацию.Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нам надо сделать в векторе уже готовое лого. Пришлите, пожалуйста, вашу оценку данного проекта. Лого можно посмотреть по линку: https://www.dropbox.com/s/xauj7f68x1yhmxe/logo_white_2.png?dl=0Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим дизайн баннера (Revolution Slider для WordPress). Сайт и баннер уже готовы, но необходимы более профессиональные корректировки дизайна баннера, вплоть до его полной переделки.Баннеры11 заявокЗакрыт8 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу художникам по анимационных картинок для детей (без флеша для электронных книг). - 5 фонов - 3-6 персонажей - анимации нескольких элементов фона и персонажей Требования: опыт ...Анимация4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки iPhone / iPad Applications. Требования: портфолио, хороший технический английский и надежность. Просьба присылать следующую информацию: резюме, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
Компания BartSoft Inc (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, которые имеют опыт разработки проектов для Google Android platform. Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу PHP программистам с опытом работы с Amazon S3. Просьба присылать следующую информацию: 2-3 примера ваших работ на Amazon S3, резюме и почасовой ...Закрыт10 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (Joomla). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу художникам по разработке векторных картинок. Требования: опыт работы не менее 2 лет и портфолио. Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт10 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 12 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам (Wordpress). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (Shopify). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий ...Закрыт10 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам (Magento). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу аниматорам (Adobe After Effects). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень ...Анимация1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Компания BartSoft Inc., успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки проектов с использованием Python / Django. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий уровень ...Закрыт11 лет назад
Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки приложений для мобильных телефонов с использованием Corona SDK или других frameworks. Требования: портфолио, наличие свободного выхода в ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим верстальщик для верстки электронных книг. Требование: опыт верстки книг Просьба прислать: 1. резюме, 2. линки электронных книг, которые вы верстали 3. расценки на версткуВерстка полиграфии6 заявокЗакрыт11 лет назад
Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу профессиональным дизайнерам по разработке дизайнов для iPhone / Android приложений и веб дизайнов. Требования: опыт работы не менее 2 лет, ...Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Компания BartSoft Inc.(www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам по разработке веб сайтов (Joomla, Drupal, etc.). Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Компании BartSoft Inc необходимы художники и дизайнеры для разработки электронных поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, ваше портфолио и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006 (at)bartsoft.comИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад