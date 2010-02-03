Заказчиком доволен: с оплатой никаких проблем (напоминал сам о необходимости оплаты), проявил понимание и терпение при возникновении сложностей у разработчика, ответов на вопросы ждать не приходилось, требования к задачам предъявляет чётко и лаконично. С удовольствием буду работать с ним в дальнейшем.