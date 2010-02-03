Веб-разработчик
*** ПРЕПОДАВАТЕЛЬ PHP, ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО КОМАНД ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ ***
Имею опыт работы с такими технологиями:
PHP, MySQL, PostgreSQL, Zend Framework, JavaScript, JQuery - 8 лет
Java, J2EE, EJB, JSP, JSF, Hibernate, Spring, Hadoop - 2 года
BigData, Hadoop, Hive, Pig, Unix scripting - 1.5 года
Имеются хорошие знания в SEO, интернет-маркетинге, есть опыт администрирования Unix
Отзывы заказчиков
$1300
10 баллов
15 лет назад
Работать с Андреем было очень легко и приятно. Он сразу вникает в суть задания, способен самостоятельно разобраться в сложных и неясных местах проекта, инициативен. С Андреем легко общаться. Он довольно оперативно отвечает на все вопросы. Пока мы сделали с Андреем только один проект, который был сдан им в установленный срок. Все необходимые правки Андрей сделал оперативно и без проблем. Я заинтересован в дальнейшей работе с Андреем и могу рекомендовать его другим работодателям. Спасибо, Андрей, за хорошую и качественную работу! Я готов предоставить устные и письменные рекомендации профессионализма Андрея любому потенциальному работодателю. Можете обратиться ко мне через наш сайт (линк ниже). С уважением, Алекс Барт www.bartsoft.com
Ответный отзыв
Никаких проблем, приятные в общении, вкусные проекты, оплата вовремя
$300
10 баллов
15 лет назад
Работай остался доволен, четко понимает задачу и делает в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчиком доволен: с оплатой никаких проблем (напоминал сам о необходимости оплаты), проявил понимание и терпение при возникновении сложностей у разработчика, ответов на вопросы ждать не приходилось, требования к задачам предъявляет чётко и лаконично. С удовольствием буду работать с ним в дальнейшем.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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