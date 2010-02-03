mraque

Андрей Мирошников mraque

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-разработчик

*** ПРЕПОДАВАТЕЛЬ PHP, ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО КОМАНД ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ ***

Имею опыт работы с такими технологиями:

PHP, MySQL, PostgreSQL, Zend Framework, JavaScript, JQuery - 8 лет

Java, J2EE, EJB, JSP, JSF, Hibernate, Spring, Hadoop - 2 года

BigData, Hadoop, Hive, Pig, Unix scripting - 1.5 года

Имеются хорошие знания в SEO, интернет-маркетинге, есть опыт администрирования Unix

Отзывы заказчиков

irenebart
63 года
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1300
10 баллов
15 лет назад
Требуются программисты (Zend Framework)
Работать с Андреем было очень легко и приятно. Он сразу вникает в суть задания, способен самостоятельно разобраться в сложных и неясных местах проекта, инициативен. С Андреем легко общаться. Он довольно оперативно отвечает на все вопросы. Пока мы сделали с Андреем только один проект, который был сдан им в установленный срок. Все необходимые правки Андрей сделал оперативно и без проблем. Я заинтересован в дальнейшей работе с Андреем и могу рекомендовать его другим работодателям. Спасибо, Андрей, за хорошую и качественную работу! Я готов предоставить устные и письменные рекомендации профессионализма Андрея любому потенциальному работодателю. Можете обратиться ко мне через наш сайт (линк ниже). С уважением, Алекс Барт www.bartsoft.com
Никаких проблем, приятные в общении, вкусные проекты, оплата вовремя
Ответный отзыв
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Оптимизация базы сайта
Работай остался доволен, четко понимает задачу и делает в срок, рекомендую.
Заказчиком доволен: с оплатой никаких проблем (напоминал сам о необходимости оплаты), проявил понимание и терпение при возникновении сложностей у разработчика, ответов на вопросы ждать не приходилось, требования к задачам предъявляет чётко и лаконично. С удовольствием буду работать с ним в дальнейшем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#834
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2374