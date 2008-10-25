Здравствуйте! Меня зовут Мария Киселева, я - графический дизайнер.
Сделаю для Вас красиво и в сроки:
- - Дизайн ЛЮБОЙ полиграфической и сувенирной продукции: POS материалов, упаковка, этикетка и т. п.
- Дизайн и верстка многостраничных макетов любой сложности - каталогов продукции, книг, отчетов
- Макеты имиджевой рекламы
- Брендбук, поддержка фирменного стиля
- Макеты наружной рекламы
- Разработка дизайна наружного оформления магазинов
- Ретушь фото
- Имею возможность и опыт в организации предметной фотосъемки «под ключ» - съемка и пост-обработка изображений (цветокоррекция, обтравка)
- Иллюстрирование
Имею большой опыт работы с книжными издательствами. Такими как Грани-Т и Темпора, в качестве иллюстратора, художника-дизайнера, верстальщика. Иллюстрировала детские сказки в том числе и для журнала "Планета знань". Работаю с версткой любой сложности.
Много работаю в сфере fashion в основном с украинскими дизайнерами одежды. Такими как Bevza, Elenareva.
Сотрудничаю с агентством MarCo.
Также в качестве графического дизайнера работаю с такими компаниями как Nataliya Voevodina Hair Club, ТМ "Щедрий Вечір", ТМ "Добра родина", Frank Meisler, салон вечерних и свадебных нарядов Comme il Faut, студия дизайна иконок Icons4swrus.com, журнал ЮННАТ, телепроект "Зіркові мами", Медецинский реферативно-обзорный журнал, Point Club, Mary Kay Ukraine, ивент агентство Chief Executive, интернет магазин Gusto di Vita
В качестве художника-иллюстратора: Навигатор онлайн, Bart Soft
Образование: Издательско-Полиграфический Факультет НТУУ «КПИ»; специальность: художник-график в полиграфическом производстве
Места работы:
- 2003-2004 год АТЗТ «Арго»
должность: художник-дизайнер – буклеты, обложки журнала, календари, дипломы
- 2004 года – компания АСТРА ЛАЙТ, www.astracards.ua
должность: дизайнер открыток – корпоративные открытки, открытки на каждый день, Новый Год, День Св. Валентина, концепция для открыток с элементами ручной работы
- 2005-2007 гг. – студия дизайна иконок Icons4swrus.com
должность: дизайнер иконок
- 2006-2008 гг. – видавництво “Грані-Т”
проиллюстрировала книги Зірки Мензатюк, Івана Андрусяка, Богдана Жолдака, разрабатывала концепцию оформления серии книг
- 2008-2013 гг. - дизайнер в отделе маркетинга Yamagiwa и Principessa Fashion Jewellery Group www.principessa.in.ua, www.yamagiwa.ua. Разработка рекламных материалов и контент-менеджмент сайтов компании, участие в подготовке и съемке имиджевой и предметной фотосессий, участие в подготовке мероприятий компании, оформление витрин бутиков
- с 2009 года - внештатный дизайнер издательства "Темпора" - разработка макетов и верстка книг, обложки.
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