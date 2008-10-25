India

Мария Киселева India

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн полиграфии, верстка, фирменный стиль, брендбук, ретушь, иллюстрация

Здравствуйте! Меня зовут Мария Киселева, я - графический дизайнер.

Сделаю для Вас красиво и в сроки:

    - Дизайн ЛЮБОЙ полиграфической и сувенирной продукции: POS материалов, упаковка, этикетка и т. п.

    - Дизайн и верстка многостраничных макетов любой сложности - каталогов продукции, книг, отчетов

    - Макеты имиджевой рекламы

    - Брендбук, поддержка фирменного стиля

    - Макеты наружной рекламы

    - Разработка дизайна наружного оформления магазинов

    - Ретушь фото

    - Имею возможность и опыт в организации предметной фотосъемки «под ключ» - съемка и пост-обработка изображений (цветокоррекция, обтравка)

    - Иллюстрирование

Имею большой опыт в работе с ювелирными компаниями в качестве дизайнера и верстальщика рекламной и полиграфической продукции, фото-ретушера. Также работаю с наружным оформлением магазинов. Работаю как с производителями, так и ретейлерами ювелирных изделий. Такими как: Yamagiwa Japan, Principessa Fashion Jewellery Group, Le Roi Jewellery House, Ювелирный дом "Ирис"

Имею большой опыт работы с книжными издательствами. Такими как Грани-Т и Темпора, в качестве иллюстратора, художника-дизайнера, верстальщика. Иллюстрировала детские сказки в том числе и для журнала "Планета знань". Работаю с версткой любой сложности.

Много работаю в сфере fashion в основном с украинскими дизайнерами одежды. Такими как Bevza, Elenareva.

Сотрудничаю с агентством MarCo.

Также в качестве графического дизайнера работаю с такими компаниями как Nataliya Voevodina Hair Club, ТМ "Щедрий Вечір", ТМ "Добра родина", Frank Meisler, салон вечерних и свадебных нарядов Comme il Faut, студия дизайна иконок Icons4swrus.com, журнал ЮННАТ, телепроект "Зіркові мами", Медецинский реферативно-обзорный журнал, Point Club, Mary Kay Ukraine, ивент агентство Chief Executive, интернет магазин Gusto di Vita

В качестве художника-иллюстратора: Навигатор онлайн, Bart Soft

Образование: Издательско-Полиграфический Факультет НТУУ «КПИ»; специальность: художник-график в полиграфическом производстве

Места работы:

- 2003-2004 год АТЗТ «Арго»

должность: художник-дизайнер – буклеты, обложки журнала, календари, дипломы

- 2004 года – компания АСТРА ЛАЙТ, www.astracards.ua

должность: дизайнер открыток – корпоративные открытки, открытки на каждый день, Новый Год, День Св. Валентина, концепция для открыток с элементами ручной работы

- 2005-2007 гг. – студия дизайна иконок Icons4swrus.com

должность: дизайнер иконок

- 2006-2008 гг. – видавництво “Грані-Т”

проиллюстрировала книги Зірки Мензатюк, Івана Андрусяка, Богдана Жолдака, разрабатывала концепцию оформления серии книг

- 2008-2013 гг. - дизайнер в отделе маркетинга Yamagiwa и Principessa Fashion Jewellery Group www.principessa.in.ua, www.yamagiwa.ua. Разработка рекламных материалов и контент-менеджмент сайтов компании, участие в подготовке и съемке имиджевой и предметной фотосессий, участие в подготовке мероприятий компании, оформление витрин бутиков

- с 2009 года - внештатный дизайнер издательства "Темпора" - разработка макетов и верстка книг, обложки.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
irenebart
62 годаКанада
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Нужен рисунок для игры
Уважаемые работодатели! Если вы хотите чтобы ваш проект был сделан качественно, обратитесь к Марии Киселевой. Для нашего клиента Мария сделала дизайн игры. Работа была выполнена настолько профессионально, что ее рисунки были выбраны клиентом из нескольких вариантов, которые были предоставлены художниками из разных стран. Мария очень тщательно относится к выполнению своей работы. Она ответственный и надежный человек, замечательная художница со своим колоритным стилем. Мария очень деликатный и порядочный человек, который старается сделать все для клиента, чтобы не подвести его. Мы с радостью будем продолжать сотрудничать с Марией. Надеюсь, что вы тоже останетесь довольны ее работой и общением с этим прекрасным человеком. Я готова предоставить устные и письменные рекомендации профессионализма Марии Киселевой любому потенциальному работодателю. Можете обратиться ко мне через наш сайт. Линк ниже. С уважением, Irene Bart www.bartsoft.com
Хочу отметить, что работала с Ириной над проектом с удовольствием. Ирина старается максимально оптимизировать работу и всегда держала меня в курсе всех событий, связанных с проектом. Ирина прислушивалась к моим идеям - для художника это всегда приятно. Также меня очень умилила забота Ирины о получении мной денег с минимальными потерями для меня. Порой это выглядело так, что для Ирины это важнее, чем для меня :) Я очень рекомендую этого заказчика, это честный и ответственный человек, а главное - профессионал высокого уровня, умеющий находить общий язык с художниками :) Я всем довольна, спасибо, Ирина!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#264
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#810
Презентации
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#840
Наружная реклама
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#1504
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1605
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3150
Баннеры
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#3366
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 4 дней
#4814
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#5396
Показать все услуги