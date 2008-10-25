Дизайн полиграфии, верстка, фирменный стиль, брендбук, ретушь, иллюстрация

Здравствуйте! Меня зовут Мария Киселева, я - графический дизайнер.

Сделаю для Вас красиво и в сроки:

- Дизайн ЛЮБОЙ полиграфической и сувенирной продукции: POS материалов, упаковка, этикетка и т. п. - Дизайн и верстка многостраничных макетов любой сложности - каталогов продукции, книг, отчетов - Макеты имиджевой рекламы - Брендбук, поддержка фирменного стиля - Макеты наружной рекламы - Разработка дизайна наружного оформления магазинов - Ретушь фото - Имею возможность и опыт в организации предметной фотосъемки «под ключ» - съемка и пост-обработка изображений (цветокоррекция, обтравка) - Иллюстрирование

Имею большой опыт в работев качестве дизайнера и верстальщика рекламной и полиграфической продукции,. Также работаю. Работаю как с производителями, так и ретейлерами ювелирных изделий. Такими как: Yamagiwa Japan, Principessa Fashion Jewellery Group, Le Roi Jewellery House, Ювелирный дом "Ирис"

Имею большой опыт работы с книжными издательствами. Такими как Грани-Т и Темпора, в качестве иллюстратора, художника-дизайнера, верстальщика. Иллюстрировала детские сказки в том числе и для журнала "Планета знань". Работаю с версткой любой сложности.

Много работаю в сфере fashion в основном с украинскими дизайнерами одежды. Такими как Bevza, Elenareva.

Сотрудничаю с агентством MarCo.

Также в качестве графического дизайнера работаю с такими компаниями как Nataliya Voevodina Hair Club, ТМ "Щедрий Вечір", ТМ "Добра родина", Frank Meisler, салон вечерних и свадебных нарядов Comme il Faut, студия дизайна иконок Icons4swrus.com, журнал ЮННАТ, телепроект "Зіркові мами", Медецинский реферативно-обзорный журнал, Point Club, Mary Kay Ukraine, ивент агентство Chief Executive, интернет магазин Gusto di Vita

В качестве художника-иллюстратора: Навигатор онлайн, Bart Soft

Образование: Издательско-Полиграфический Факультет НТУУ «КПИ»; специальность: художник-график в полиграфическом производстве

Места работы:

- 2003-2004 год АТЗТ «Арго»

должность: художник-дизайнер – буклеты, обложки журнала, календари, дипломы

- 2004 года – компания АСТРА ЛАЙТ, www.astracards.ua

должность: дизайнер открыток – корпоративные открытки, открытки на каждый день, Новый Год, День Св. Валентина, концепция для открыток с элементами ручной работы

- 2005-2007 гг. – студия дизайна иконок Icons4swrus.com

должность: дизайнер иконок

- 2006-2008 гг. – видавництво “Грані-Т”

проиллюстрировала книги Зірки Мензатюк, Івана Андрусяка, Богдана Жолдака, разрабатывала концепцию оформления серии книг

- 2008-2013 гг. - дизайнер в отделе маркетинга Yamagiwa и Principessa Fashion Jewellery Group www.principessa.in.ua, www.yamagiwa.ua. Разработка рекламных материалов и контент-менеджмент сайтов компании, участие в подготовке и съемке имиджевой и предметной фотосессий, участие в подготовке мероприятий компании, оформление витрин бутиков

- с 2009 года - внештатный дизайнер издательства "Темпора" - разработка макетов и верстка книг, обложки.