Фотогалерея в стиле MAC OS для сайта

Добрый день, коллеги.

Нужно создать фото галерею для сайта. Аналог просмотрщика фоток на МАКе (см вложение).

Пример реализации подобного слайдера есть тут http://www.templatemonster.com/demo/38612.html

Он сделан на флеше.

Желательно использовать безфлешевые технологии: html5, js, php. Но, если убедите, что нужен флеш - будет флеш.

На входе слайдер должен получать список ссылок на фотографии.

Слайдер должен сам создавать тень и делать превьюшку в перспективе.

Исполнителю выдам подробное ТЗ.

При выборе исполнителя будут играть роль сроки и цены, так что указывайте реальные значения.