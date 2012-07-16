Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки веб сайтов для мобильных телефонов. У нас есть веб сайт на WordPress и backend. Нам необходимо сделать ...
Разработка портала
Здравствуйте!
Необходимо сделать портал (верстка + CMS). Дизайн и ТЗ предоставим.
Вкратце: личные кабинеты, разные группы пользователей, все виды электронных платежей и информация о платежах в личных кабинетах. Разнообразные рассылки, голосования и т.п.
CMS - рассмотрим Ваши предложения.
Проект большой. В последствии возможна постоянная техническая поддержка.
Важен опыт работы с подобными проектами.
Ждем Ваших предложений в формате: CMS + диапазон стоимости + ориентировочные сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
вот первый пример ["КПП"]=> string(45) "Механика | Привод: Задний" тут надо сделать чтобы было только ["КПП"]=> string(45) "Механика" вот такие вот задачи оставляйте заявку с icqВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать флеш занавес здесь http://www.zzumer.com/Serialy_russkie_films/soldaty/ Занавес должен первым слоем и раскрываться приблизительно за 2 секунды. На закрытом занавесе должна быть стрелочка, как на плеере, при нажатии на которую занавес ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо, использовав карты гугл (из api) сделать сервис, похожий на map.google.com (должны быть карта, поиск по ней, маршруты, пробки, панорамы улиц). Скайп - kochacorpВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт - доска объявлений, создан на drupal, нужно дописать его. Все ссылки и цена в ЛС.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здраствуйте, Требуется установить и настроить форум на vbulletin на нашем хостинге Опыт работы с vbulletin - обязателен, перед выполнением нужно продемонстрировать действующие примеры качественно реализованных форумовВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
не работает компонент яндекс карт в virtuemart. Надо исправить либо поставить другой компонет. joomla 1.5.2. VirtueMart 1.1.9Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Добрый день, коллеги. Нужно создать фото галерею для сайта. Аналог просмотрщика фоток на МАКе (см вложение). Пример реализации подобного слайдера есть тут http://www.templatemonster.com/demo/38612.html Он сделан на флеше. Желательно использовать безфлешевые технологии: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать перевод сайта с использование гугл транслейт для зарубежного сайта – каталога автотоваров. Перевод всех категорий товаров будет осуществлен вручную и будет находится на стартовой странице сайта. Перевод страниц с товаром и листов должен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать скрипт. 1)сделать ежедневный запуск по расписанию 2)Сделать проверку, что все позиции из категории были сграблены (на случай сбоя скрипта) 3)Сделать, чтобы позиции снятые с поизводства перемещались в соответ ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад