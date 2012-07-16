ASP-скрипт для синхрозинации данных 1С и MySQL

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Требуется совместно разработать скрипт, который используя компоненту v7plus.dll будет выгружать данные в MySQL базу и загружать из базы обратно в 1С.

MySQL
13 лет назад
scveem
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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