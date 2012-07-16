Доработка форума на phpbb

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Задачи:

Доработать форум на движке phpbb 3.0.10, сделать деактивацию ссылок в старых сообщениях, очистить форум от битых ссылок, починить мод напоминаний для тех кто давно не был на конференции (глючит), поменять названия у некоторых сквозных ссылок и тд

13 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров