Нужна помощь разработчика по выгрузке каталога на сайт в csv формате.
Разработка плагина/компонента к Joomla
Необходимо написать плагин/компонент к Joomla 2.5, поддерживающий следующие особенности:
1) Конкретно для сайта http://eventcafe.org/about.html
2) Возможности Joomla 2.5:
http://eventcafe.org/cafe-s-gallery.html
Имеется возможность добавления из админки альбомов, на странице, как в примере, размещаются по 2 обложки альбома с подписями каждая. Если альбомов больше, то генерируются дополнительные страницы с возможностью промотки под обложками (пагинация). Можно, чтобы и обложка для альбома выбиралась автоматически, например,
первая фотография из заливаемых для альбома фотографий. Или отдельно (не
столь принципиально)
3) При клике на обложку попадаем на страницу фотографий альбома.
Фотографии также добавляются из админки.
Фотографии альбома должны размещаться ТОЧНО ТАК ЖЕ, как на следующем скриншоте
http://www.sendspace.com/file/4wnlu5 (или в аттаче данного объявления) – то есть по 6 на страницу в 2
ряда, выше фотографий название альбома, ниже – страницы промотки фотографий альбома.
4) При клике на фотографию альбома, должен высплывать окно уже с увеличенной фотографий.
+ Имеется возможность переключиться на ледующую/предыдущую фотографию со страницы (то есть именно речь идет о 6-ти фотографиях страницы). Кликаем повторно, происходит переключение на следующую фотографию).
При необходимости дизайн/psd, верстка, доступ в текущую админку Joomla будут выданы.
Полная предоплата исключена, частичная возможна только трастовым исполнителям.
Без оставленной заявки не стучите. Оставляете заявку и стучите, сами мы стучать по заявкам не будем.
Контакты для связи (только после оставленной заявки):
с 10:00 до 20:00
Заявки фрилансеров
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